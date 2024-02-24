В Доме российской кухни на ВДНХ сегодня проходит День Подмосковья

Сегодня в рамках выставки-форума «Россия» в Доме российской кухни на ВДНХ любой желающий может попробовать Московскую область на вкус. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что ведомство совместно с региональными рестораторами организовали мастер-классы, кулинарные шоу, дегустации и театрализованные рассказы об истории традиционных блюд подмосковной кухни.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов отметил, что уже второй раз на выставке представляют нашу кухню. Региональные шеф-повара научат готовить телячьи щечки, мурановские вафли, щи с квашеным ананасом, а также десерты с облепихой и свежей малиной.

Московскую область представляют: ресторан «Дача № 7» из Красногорска, музей «Калачная» и музей истории со вкусом «Коломенская пастила» из Коломны, музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ из Пушкино и музейное кафе „Сергиевская Кухмистерская“ из Сергиева Посада.