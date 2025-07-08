В Нижегородской области выявлены сотни случаев нарушения миграционного законодательства с начала года

За последние шесть месяцев в Нижегородской области выявлены сотни случаев нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По данным пресс-службы регионального ГУФССП России, 518 иностранных граждан, проживавших в регионе, были привлечены к ответственности за несоблюдение правил пребывания в РФ. Только за последние 14 дней депортации подверглись 58 выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Туркменистана.

Нарушителей не только оштрафовали, но и принудительно выдворили из страны. Процедура включает помещение в специальное учреждение на время оформления документов. Далее судебные приставы сопровождают мигрантов до пункта пропуска через госграницу, где их передают сотрудникам Пограничной службы ФСБ для окончательной депортации.

Такие меры полностью соответствуют действующему законодательству: нарушение миграционных норм влечет административный штраф (от двух тысяч до пяти тысяч рублей) и обязательное выдворение за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии и ОМОН выявили незаконных мигрантов в Иркутской области.