Таганский суд наказал Google

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщило РИА Новости.

IT-гигант Google снова столкнулся с финансовыми санкциями в России. Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 3,8 млн руб. по статье о распространении запрещенной информации. Это не первое подобное наказание для компании — российские власти регулярно фиксируют нарушения со стороны технологической корпорации.

Помимо основного штрафа, суду предстоит рассмотреть еще три аналогичных административных дела против Google. Два дополнительных протокола составлены за другие нарушения: игнорирование предписаний Роскомнадзора и отсутствие обязательной отчетности по обращениям граждан на сайте компании.

Конфликт Google с российскими регуляторами приобретает системный характер. Компания последовательно отказывается выполнять требования местного законодательства, касающиеся блокировки противоправного контента и хранения данных пользователей.

Ранее суд в США обязал Google выплатить $314 млн за незаконное использование данных.