Умер стилист Дмитрий Вишневский: с кем из звезд он работал и чем запомнился

Стилист и визажист Дмитрий Вишневский скончался в возрасте 50 лет. Он создавал образы для звезд и вел блог о парфюмерии. Об этом сообщила певица Кристина Орбакайте на личной странице в соцсетях.

Дмитрий Вишневский, известный стилист и визажист, ушел из жизни на 51-м году. Его кончина стала неожиданной новостью для коллег и поклонников. О смерти сообщили близкие артисты, с которыми он сотрудничал — среди них певица Кристина Орбакайте, актриса Рената Литвинова и дизайнер Елена Супрун.

Вишневский прославился благодаря своей работе в шоу-бизнесе: он создавал сценические и светские образы для известных персон, сочетая высокое чувство стиля с глубоким пониманием образа артиста. Кроме работы с внешностью, он вел авторский блог «Вишневый сад», посвященный тонкостям парфюмерного искусства, где делился наблюдениями и личными открытиями.

Причина смерти не уточняется.

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