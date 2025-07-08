Выдачи ипотеки в России сократились более чем наполовину

За первое полугодие 2025 года рынок ипотечного кредитования показал значительное снижение. По данным ДОМ.РФ, объем выданных ипотечных кредитов сократился на 55% по количеству и на 47% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев было выдано 340 тыс. кредитов на общую сумму ₽1,5 трлн, пишет « Российская газета ».

Особенно заметное падение произошло в июне: было выдано 68 тыс. ипотечных кредитов на ₽311 млрд, что на 66% меньше по количеству и на 61% по сумме относительно июня прошлого года.

Льготные программы составили 63% от общего числа выданных кредитов (81% в объеме). За первое полугодие банки предоставили 212 тыс. льготных кредитов на ₽1,2 трлн, что на 50% меньше в количестве и на 46% в объеме по сравнению с прошлым годом.

Самым популярным среди льготных программ остается «Семейная ипотека», на которую пришлось 88% кредитов с господдержкой. Было выдано 187 тыс. кредитов на сумму ₽1 трлн, что на 11% меньше в количестве и на 8% в объеме по сравнению с первой половиной 2024 года.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что июнь показал минимальное снижение темпов выдачи ипотеки в текущем году. Ожидается, что во втором полугодии темпы снижения замедлятся благодаря уменьшению базы сравнения прошлого года и возможному росту рыночных выдач при дальнейшем снижении ставок. С апреля по начало июля средневзвешенные ставки по ипотеке снизились примерно на 4 процентных пункта, хотя ключевая ставка была понижена только на 1 п. п.

По итогам года ДОМ.РФ прогнозирует выдачу 1-1,2 млн кредитов на сумму ₽3,8-4,0 трлн. Для сравнения, в 2024 году было выдано 1,3 млн кредитов на ₽4,9 трлн, что примерно соответствовало уровню 2022 года и на 36-37% меньше показателей 2023 года.

Ранее сообщалось, что международные резервы России достигли нового исторического максимума.