В Подольске дорожники приступили к укладке асфальта на улице Шамотной

В Подольске на улице Шамотной дорожники приступили к подготовительным работам перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия, в общей сложности они обновят более 6,5 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Сейчас они устанавливают бордюрный камень и выполняют работы по устройству парковочного кармана под укладку асфальта. После этого они заасфальтируют участок протяженностью более 600 м, сроки работ зависят от погодных условий, в них задействовали семь единиц техники и 13 сотрудников дорожных служб.

В пресс-службе уточнили, что в 2025 году в округе отремонтируют 11 участков, работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.