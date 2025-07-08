Скандал с флагом: в Москве ждут извинений от немецкого посольства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что посольство Германии в Москве должно принести извинения за публикацию с искаженным флагом СССР, напоминающим символику Третьего рейха.

Дипломатический скандал разгорается между Москвой и Берлином после публикации немецкого посольства. В официальном телеграм-канале дипмиссии появилась карта послевоенного раздела Германии, где вместо государственного флага СССР использовали гибрид нацистской и запрещенной в России символики. Публикацию быстро удалили, но реакция российских властей последовала незамедлительно.

Мария Захарова назвала инцидент возмутительным, особенно в год 80-летия Победы. Официальный представитель МИД предположила, что за публикацией мог стоять либо сознательный провокационный шаг, либо халатность сотрудников. Также прозвучала версия о возможном привлечении к работе украинских специалистов, недобросовестно выполняющих свои обязанности.

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