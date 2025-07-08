ЦРУ заявило о готовности раскрыть Трампу данные о химоружии на Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить Дональду Трампу разведданные о возможном применении химического оружия на территории Украины. Об этом пишет ТАСС.

На заседании президентского кабинета в Белом доме директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о своей готовности представить Дональду Трампу сведения, которые могут свидетельствовать о применении химического оружия на Украине. По словам главы разведслужбы, при наличии задокументированных данных они будут предоставлены в закрытом порядке, в рамках конфиденциального брифинга.

Заявление прозвучало на фоне последнего доклада Организации по запрещению химического оружия, где сообщалось о наличии в зоне конфликта вещества CS — это слезоточивый газ, формально разрешенный к применению в полиции, но запрещенный в условиях войны. Российская сторона подвергла доклад ОЗХО резкой критике, заявив, что он не основан на достоверных данных и игнорирует представленные Россией факты.

Ранее стало известно о том, что США возобновляют военную помощь Украине.