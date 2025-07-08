Минтуризма Абхазии ответило на провокационные заявления о российских отдыхающих

Министерство туризма Абхазии назвало провокационными заявления президента местного Фонда кино о российских туристах, подчеркнув их важность для экономики республики. Об этом сообщило РИА Новости.

Абхазские власти резко отреагировали на провокационные высказывания Александра Басарии — учредителя Фонда кино республики. В официальном заявлении Минтуризма подчеркнули, что российские туристы не представляют угрозы для национальной безопасности, а являются основой туристического потока.

В ведомстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвигать Абхазию на международном рынке. Разрыв этих связей назвали деструктивным шагом, вредящим экономике республики. По данным министерства, российские компании тесно сотрудничают с местным бизнесом и остаются ключевыми игроками на туристическом рынке.

Это уже второй подобный инцидент за недавнее время. В конце июня из Минтуризма уволили сотрудницу, позволившую себе аналогичные высказывания. Тогда президент Абхазии Бадра Гунба лично осудил подобную риторику.

Ранее глава Фонда кино Абхазии предложил отказаться от российских туристов.