Стало известно, где похоронят умершего в Подмосковье Романа Старовойта

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Однако потом тело увезут в другой город, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Церемония пройдет с 09:00 до 11:00 по московскому времени в ЦКБ. После этого тело политика перевезут в Санкт-Петербург, где он будет похоронен рядом с родственниками.

Напомним, что Старовойт был обнаружен мертвым 7 июля. В тот же день СК рассказал об основной версии смерти экс-министра. Позже стало известно, что чиновник мог быть связан с хищениями при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.

Ранее сообщалось, на что Старовойт мог потратить, предположительно, похищенный миллиард.