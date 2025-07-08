Стало известно, где похоронят умершего в Подмосковье Романа Старовойта
Прощание и похороны экс-министра транспорта Старовойта пройдут в разных городах
Фото: [Цветы у посольства Франции в Москве/Медиасток.рф]
Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Однако потом тело увезут в другой город, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
Церемония пройдет с 09:00 до 11:00 по московскому времени в ЦКБ. После этого тело политика перевезут в Санкт-Петербург, где он будет похоронен рядом с родственниками.
Напомним, что Старовойт был обнаружен мертвым 7 июля. В тот же день СК рассказал об основной версии смерти экс-министра. Позже стало известно, что чиновник мог быть связан с хищениями при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.
Ранее сообщалось, на что Старовойт мог потратить, предположительно, похищенный миллиард.