В доме в Крыму рухнул балкон, похоронив под собой двух человек

Трагический инцидент произошел в городе Щелкино на северо-востоке Крымского полуострова в минувшую субботу, 28 октября, проинформировало управление СУ СР РФ по региону.

По предварительным данным, на балконе шестого этажа жилого здания велись ремонтные работы. В какой-то момент конструкция внезапно рухнула вниз. Погибли два человека, один пострадал.

«В результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК.

В настоящее время медики пытаются спасти пострадавшую женщину. По факту произошедшего прокуратурой Крыма инициирована проверка.