В Донецке мирная жительница подорвалась на украинской мине «Лепесток»
Фото: [© РИА Новости / Виктор Антонюк]
В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток», которые в большом количестве в очередной раз разбросали украинские боевики при помощи беспилотников, жительница Донецка получила ранения. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр сообщил, что инцидент произошел в четверг, 28 сентября, на улице Нефтяной в Кировском районе Донецка.
«В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе по ул. Нефтяной пострадала женщина 1959 г. р.», — рассказал Кулемзин.
Женщина была госпитализирована. В настоящее время пострадавшая находится под присмотров медиков.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать инфраструктурные объекты в Белгородской области.