В Донецке мирная жительница подорвалась на украинской мине «Лепесток»

В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток», которые в большом количестве в очередной раз разбросали украинские боевики при помощи беспилотников, жительница Донецка получила ранения. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях рассказал мэр города Алексей Кулемзин.