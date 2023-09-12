В Донецке мужчина получил ранение после обстрела кассетными снарядами
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами пострадал мирный житель. Подробности сообщило РИА Новости.
Во вторник ВСУ восемнадцать раз открыли огонь по Киевскому району, выпустив по мирному городу натовского» калибра. Сообщается, что со стороны расположений противника «прилетели» и кассетные снаряды.
На данный момент известно, что в результате обстрела травмы получил мирный житель. Как сообщил мэр Алексей Кулемзин, на улице Башкирской был ранен мужчина 1966 года рождения.