В Донецке погиб мужчина при обстреле Кировского района

Стало известно о новых ударах, нанесенных украинской армией по Донецку. В этот раз они пришлись на Кировский район. В результате обстрела пострадали два мирных жителя, один из которых погиб. Об этом пишет RT .

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК опубликовало на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней говорится о том, что Кировский район пострадал из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за обстрелов один мужчина погиб. Другая женщина осталась жива.

Однако данная информация представляет актуальность на 12:00 по МСК. Известно, что сообщения, касающиеся последствий ударов украинской армии, еще будут поступать.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки пострадали и другие населенные пункты ДНР – Киев выпустил по ним 105 снарядов.