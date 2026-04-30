В Донской митрополии не оценили полицейское усердие и заступились за танцевавших у собора сестер

История с ростовчанками, устроившими короткий танец на фоне Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, получила неожиданное продолжение. Пока правоохранители оформляли протоколы по статье об осквернении религиозных символов, в церковной среде произошедшее расценили иначе и публично выступили на стороне девушек.

Суть инцидента

Инцидент произошел на улице Московской в центре Ростова-на-Дону, где две сестры — 36 и 16 лет — записали ролик, танцуя на обычном городском тротуаре на фоне храма. Видео быстро разошлось по социальным сетям и вызвало неоднозначную реакцию. Полиция установила личности участниц: обе признали свою вину, однако объяснить мотивы своих действий не смогли. В отношении задержанных составили протоколы по части 2 статьи 5.26 КоАП, которая предполагает штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 120 часов.

Реакция церкви: «Не надо кричать „фас“»

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский подверг критике решение привлечь сестер к административной ответственности. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что в действиях девушек не было ни умысла, ни осквернения — они находились не на церковной территории, а на общественном тротуаре.

Петровский указал на существование болезненной тенденции, когда церковь пытаются выставить пугалом, а верующих — обидчивыми маразматиками, что не имеет ничего общего с реальным положением дел. Он допустил, что реагировать на откровенно непристойное поведение рядом со святынями действительно необходимо, однако в данном случае речь идет о банальной подростковой спонтанности, а не о сознательной провокации.

По словам представителя митрополии, сами танцующие вызывают у него куда меньше вопросов, чем те, кто пытается раздуть из незначительного эпизода масштабную войну и спровоцировать конфликт. Петровский призвал верующих не реагировать на науськивание и проявить милосердие.

Контекст

Это не первый подобный случай в регионе: в марте 2026 года в Новочеркасске троих молодых людей привлекли к ответственности за аналогичное видео с танцами у православного храма.