В Северной Осетии КАМАЗ снес легковушку, погибли двое взрослых и двое детей

Как сообщает республиканское управление МВД, трагедия произошла на 63-м километре трассы Моздок–Чермен–Владикавказ с Северной Осетии вечером в минувшую пятницу, 1 декабря.

Отмечается, что результатом столкновения грузовика с отечественной легковушкой стала гибель четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних и один водитель.

«Водитель автомобиля "КАМАЗ" 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта" под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское», – сообщает ведомство в Telegram-канале.

В настоящее время на месте аварии полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Движение на трассе ограничено.