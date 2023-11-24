В Дублине поножовщина возле школы переросла в массовые беспорядки

Накануне произошло нападение неизвестного с ножом возле школы для девочек. Ранения получили, по меньшей мере, пять человек. Инцидент перерос в массовые протесты, которые завершились погромами в центре ирландской столицы.

Разграблено 13 магазинов, сожжены несколько машин, в том числе пострадали патрульные автомобили полицейских.

По словам полиции, участники протестов руководствовались ультраправой идеологией. Как отметил полицейский комиссар Дрю Харрис, подобных сцен в Ирландии не было уже несколько десятилетий. Он предположил, что молодых людей радикализировали через соцсети и интернет.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ущерб, нанесенный в результате беспорядков, можно оценить в десятки миллионов евро.