В Дубне для жителей и туристов наукограда устроят незабываемые новогодние каникулы

Городской округ Дубна подготовил для гостей и местных жителей множество зимних развлечений и мероприятий на любой вкус. Желающие смогут посетить места для активного и спокойного отдыха, музеи, культурно-развлекательную и познавательную программы, праздничные мероприятия и многое другое.

Так, Дубна может предложить туристам и жителям приобщиться к спортивным зимним развлечениям. Любители гор и активностей смогут оценить четыре лыжных маршрута общей протяженностью в 17 км. Трассы находятся среди живописного леса, пролегают вдоль канала имени Москвы. Туристам рекомендуют зафиксировать на камеру заледенелое Московское море и другие красоты природы округа.

Любителям поплавать также советуют посетить бассейны «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга». Также в наукограде работают катки. Найти их можно на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодежной поляне и стадионе «Волна». На местах оборудованы зоны для обогрева, раздевалки и бесплатный прокат инвентаря.

Узнать больше об истории и отечественных достижениях можно в музее Дубны. В этот сезон посетителей ожидают выставки «Экспозиция, посвященная истории создания в Дубне крылатых ракет», «Станция Большая Волга — следующая станция Дубна» и «Новогодняя выставка». Разнообразие и уникальность экспозиций никого не оставит равнодушным. Подробнее о запланированных выставках на сайте.

«Музей истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований» также сможет удивить гостей. Место поможет лучше узнать о достижениях, развитии и исследованиях в наукограде.

Туристам посоветовали не упускать возможность и поучаствовать в интересных мастер-классах. Например, создать уникальную елочную игрушку. Только в Дубне уроки по созданию разных изделий дает знаменитый мозаист Михаил Поляков.

Музыкальной и праздничной атмосферой поможет зарядиться Дубненский симфонический оркестр под управлением «русского Паганини» Сергея Поспелова. В лучшем исполнении посетители смогут ознакомиться с классическими произведениями П.И. Чайковского.

Также смело в Дубну можно приезжать за праздничным настроением вместе с детьми.

Для них устроят волшебные праздники в ДК «Октябрь» и ДК «Мир». В первом проведут виртуальную шоу проведут «Кибер Новый год», где через виртуальную реальность маленьких посетителей отправят в необычное приключение. Здесь же проведут программу «Мой друг Умка». Всем участникам обещают не только яркие впечатления, но и сюрпризы.

Во втором ДК развернется научная Новогодняя елка с подарками «Волшебное путешествие во времени». Мероприятие носит и развлекательный, и познавательный характер, ведь детей отправят в путешествие по временам и эпохам.

Каждый турист сможет найти занятие на новогодних каникулах по вкусу, а Дубна поможет сделать эту зиму теплее и интереснее.