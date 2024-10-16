В Дубне до 1 декабря построят первый в округе сезонный каток

Нынешней зимой в Дубне появится сезонный каток, аналога которому в муниципалитете нет.

Подрядчик уже начал строительство входных помещений будущего катка. Здесь горожане и гости округа смогут переодеться. Не исключено, что именно в этих помещениях появится зона отдыха, где можно будет согреться горячим чаем и немного набраться сил.

Впереди еще много работы. Самым трудозатратным этапом строительства специалисты назвали укладку холодовых матов.

Глава Дубны Максим Тихомиров выехал на объект, чтобы оценил скорость работ. Он обратил внимание, что сроки сдачи объекта имеют значение, но не настолько, как качество выполненных работ.

«Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы, но об этом расскажу позже», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Депутат Совета депутатов г. о. Дубна Андрей Тамонов выразил уверенность, что ледовая площадка будет гармонировать с эстетическим видом города. В новогодний сезон она непременно станет одной из самых красивых и востребованных локаций Дубны.

«То, что каток здесь появится — замечательная идея, уверен, дубненцы, молодежь, оценят», — отметил депутат Совета депутатов г. о. Дубна, член фракции «Единая Россия» Андрей Тамонов.

Каток намерены открыть 1 декабря. Его размер составит 30 на 60 метров. Проект реализуют при поддержке регионального правительства.