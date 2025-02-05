В Дубне до 6 марта открыта выставка работ академика Академии художеств РФ Сосина

В Дубне в Доме ученых ОИЯИ открылась выставка работ академика Академии художеств РФ Юрия Сосина, посвященная 95-летию со дня его рождения.

Когда президент Российской академии художеств Зураб Церетели впервые познакомился с работами Юрия Сосина, то был удивлен. По его мнению, дубненский художник заслуживал включения в членство Академии художеств РФ. Решение о его вступлении было принято в тот же день.

«Эта выставка, в первую очередь, рассказывает об истории Дубны. Важно сохранить, как память о таких людях как Юрий Иванович Сосин, так и его работы, его наследие нашему городу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В день открытия выставки экскурсию провела педагог Марина Сосина — дочь художника. Она раскрыла секреты некоторых работ. Так, однажды Юрий Иванович запрыгнул в лодку к рыбаку, чем удивил мужчину. В итоге появилась одна из картин мастера.

Художнику были подвластны любые стили. Кроме того, он выступал главным художником Дубны. Юрий Иванович активно участвовал в формировании внешнего облика города. Авторство первого герба Дубны принадлежит художнику.

«Однажды к нему приходит каменщик и говорит: строим дом, и хотим выложить надпись. Долго думали и придумали выложить знаменитую фразу Игоря Курчатова — «Атом не солдат — атом рабочий». Они рассчитали масштаб каждого кирпичика», — рассказала дочь Юрия Сосина, художница Марина Сосина.

В день открытия выставку посетили люди, которые знали, уважали и любили Юрия Сосина. На мероприятие приехал член Союза Московских Архитекторов, почетный строитель города Москвы, который был учеником художника.

«Я счастлив и горд, что учился у Юрия Ивановича, это действительно колоссальная личность», — отметил ученик Юрия Сосина, архитектор Станислав Мальцев.

Выставка открыта до 6 марта.