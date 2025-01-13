В Дубне еще три семьи получили выплаты для улучшения жилищных условий

Новый год начался для трех молодых семей округа Дубна с приятных перемен: им вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, которая пойдет на приобретение жилья.

Общая сумма предоставляемых социальных выплат для семей превысила восемь миллионов рублей. Счастливые обладатели сертификатов уже начали подыскивать себе новые уютные жилища. Особенно радостным событием это стало для получателей, которые воспитывают детей.

Как напомнил замглавы муниципалитета Дмитрий Утробин, в Дубне нет очереди на получение свидетельства, согласно которому можно улучшить жилищные условия. Семьям, оформившим заявку на получение соцвыплаты в 2025 году, смогут удовлетворить ее в 2026-м. Главное, чтобы претенденты соответствовали всем условиям.

«Критерии достаточно простые. Молодая семья должна быть до 35 лет и нуждаться в улучшении жилищных условий», — пояснил заместитель главы округа.

Отметили, что в прошлом году вручили четыре аналогичных сертификата в рамках федеральной программы. С ее старта в 2007 году удалось обеспечить улучшенными условиями проживания 138 семей из Дубны. Показатели оказались выше, чем во многих других округах Московской области.