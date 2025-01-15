В Дубне идет пуско-наладка нового котла в котельной Большой Волги

В Дубне проходит пуско-наладка нового котла в котельной Большой Волги, который был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме в конце прошлого года.

Розжиг и газ поданы в полном объеме. Теперь специалисты занимаются наладкой всех систем. Рабочим понадобилась полгода, чтобы заменить котел. Условия труда были непростыми, но представители подрядчика успешно справились с поставленной задачей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Сделана полностью реконструкция котла — новые трубы, новое оборудование, новые датчики, все новое. В качестве подрядчика выступил производитель котлового оборудования, компания «Котлострой». Удалось договориться о поставках материалов бесперебойно. Все приходило вовремя и в срок», — пояснил заместитель главы г.о. Дубна Павел Гришин.

Сотрудники котельной рассказали, что для выполнения работ были приглашены квалифицированные специалисты. Бригады пользуются спросом по всей России. Именно поэтому специалисты были приглашены к работе над проектом в Дубне. В частности, в настоящее время они отрабатывают аварийные режимы и имитируют внештатные ситуации на новом котле правобережной котельной. Подобные меры позволяют проверить работу датчиков. После мониторинга котел запустят в работу.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

«Тема отопления очень чувствительная в Московской области, поэтому сопровождаем каждую работу, связанную с прокладкой сетей, с котельными», — отметил депутат Московской областной Думы Александр Орлов.

Работа по программе модернизации систем теплоснабжения в Дубне будет продолжена на протяжении всего 2025 года.