В Дубне ликвидировали последствия циклона «Каэтано»

Коммунальная служба МБУ «ЖКУ» по указанию Главы городского округа Дубна Максима Тихомирова перешла на круглосуточный режим работы в связи с обильными снегопадами.

С пятницы по воскресенье специалисты вели активную расчистку дворов, улиц, подходов к социальным учреждениям и остановок общественного транспорта. Для выполнения этих задач в Дубне было задействовано более 40 единиц техники и свыше 70 работников МБУ «ЖКУ». В среднем в течение дня коммунальщикам удавалось очистить более 60 км дорог и дворовых территорий.

В этом зимнем сезоне город решил не заключать контракты с подрядными организациями, а полагаться на силы МБУ «ЖКУ». Данное решение направлено на развитие муниципального предприятия, а также на приобретение новой техники, необходимой как для зимней уборки снега, так и для летних работ.

С января по ноябрь 2024 года автопарк МБУ «ЖКУ» пополнился тремя новыми автомобилями типа «Газель», двумя экскаваторами-погрузчиками, двумя мини-погрузчиками, двумя тракторами МТЗ 320.4 и одним самосвалом. Эти новшества значительно повысят эффективность работы коммунальных служб. Такой подход также направлен на улучшение качества обслуживания жителей.

Принятые меры по мобилизации техники и организации работы позволили не только быстро справиться с последствиями сильных снегопадов, но и заложить основу для дальнейшей борьбы с неблагоприятными погодными условиями. Впереди сотрудникам службы предстоит еще много работы, поскольку до начала зимы осталась всего неделя!