В Дубне начали преображать улицы к Новому году

В подмосковной Дубне начался процесс установки новогоднего оформления городских улиц и общественных пространств. На улице Центральной размещены светодиодные фигуры животных, включая зайцев, оленей и медведей, создающие эффект сказочного леса.

На площади Космонавтов ведется монтаж пятнадцатиметровой ели, которую украшают декоративными элементами золотого и красного цветов. Уличные качели на площади оснастили новогодней подсветкой.

В правобережной части города праздничное оформление также появилось на территории катка на Молодежной поляне и в Парке семейного отдыха, где установили новую елку. Дополнительные декоративные элементы планируется разместить в сквере Журавлева.

Как сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, в оформлении будут использованы проекции на фасадах зданий. Полное завершение работ по праздничному украшению Дубны запланировано на 1 декабря.