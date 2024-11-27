В Дубне насыщенным мероприятием отметят Всемирный день борьбы с диабетом

Наукоград Дубна присоединится к празднованию Всемирного дня борьбы с диабетом. 30 ноября в преддверии этого события, а также в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь», проведут мероприятие с насыщенной программой.

Гостей мероприятия ожидают торжественное открытие праздника, познавательные лекции о диабете и здравоохранении. Выступят опытные специалисты, которые поделятся актуальными методами лечения, расскажут про важные для диабетиков здоровые привычки и образ жизни. Также осветят достижения, которых за 35 лет добилась ассоциация «Помощь».

Кроме того, на мероприятии проведут презентации препаратов, услуг и приборов, которые могут помочь людям с диабетом. Это позволит им ознакомиться с новинками в мире фармацевтики и медицины в целом.

Организаторы отметили, что каждого посетителя мероприятия будут угощать чаем, кофе и легкими закусками. Атмосфера обещает быть приятной и располагающей.

Желающих присоединиться к празднику будут ждать 30 ноября в Доме ветеранов на ул. Флерова, дом №8. Начало в 9.00.