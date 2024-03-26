В Дубне Объединенному институту ядерных исследований исполнилось 68 лет
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в наукограде Дубна Московской области отмечает особенную дату: 68 годовщину с момента основания. Свои поздравления принес глава округа Максим Тихомиров.
«Создание этой международной межправительственной научно-исследовательской организации на долгие годы вперед определило и до сих пор определяет вектор развития города, его особый путь, его атмосферу», — отметил Тихомиров.
Институт неспроста называют флагманом российской и мировой науки. Как напомнил глава округа, в Лабораториях института ведутся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования. Ученые применяют новейшие технологии, современные методики, постоянно внося свой вклад в науку. В этом году специалисты могут приблизиться к очередному открытию, а также продвинуться в работе с проектами мирового класса.
Огромную роль ОИЯИ играет в международном сотрудничестве. Каждый год институт развивает его с другими странами, добавляя в список партнеров и учредителей все больше желающих.
«Поздравляю весь коллектив уникальных специалистов Института и лично его директора, академика Григория Владимировича Трубникова! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в научно-исследовательской деятельности, новых научных открытий во имя науки и будущего!», - сказал глава округа Дубна.
Отметим, что в этом году ОИЯИ уже отметился уникальными успехами. Институт провел первое охлаждение гигантской «машины времени», а также создал новую ловушку для анализа сверхтяжелых ядер. Ученые также разрабатывают устройство для выявления участков накопления сейсмической энергии и прогнозирования сейсмической опасности.