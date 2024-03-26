В Дубне Объединенному институту ядерных исследований исполнилось 68 лет

«Создание этой международной межправительственной научно-исследовательской организации на долгие годы вперед определило и до сих пор определяет вектор развития города, его особый путь, его атмосферу», — отметил Тихомиров.

Институт неспроста называют флагманом российской и мировой науки. Как напомнил глава округа, в Лабораториях института ведутся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования. Ученые применяют новейшие технологии, современные методики, постоянно внося свой вклад в науку. В этом году специалисты могут приблизиться к очередному открытию, а также продвинуться в работе с проектами мирового класса.

Огромную роль ОИЯИ играет в международном сотрудничестве. Каждый год институт развивает его с другими странами, добавляя в список партнеров и учредителей все больше желающих.

«Поздравляю весь коллектив уникальных специалистов Института и лично его директора, академика Григория Владимировича Трубникова! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в научно-исследовательской деятельности, новых научных открытий во имя науки и будущего!», - сказал глава округа Дубна.

Отметим, что в этом году ОИЯИ уже отметился уникальными успехами. Институт провел первое охлаждение гигантской «машины времени», а также создал новую ловушку для анализа сверхтяжелых ядер. Ученые также разрабатывают устройство для выявления участков накопления сейсмической энергии и прогнозирования сейсмической опасности.