В Дубне открыли долгожданный спортивный стадион школы №1

Стадион одной из старейших школ в городском округе Дубна открыли для занятий после реконструкции. Для педагогов, учеников и их родителей это стало важным радостным событием.

Школу №1 подвергли капитальному ремонту в рамках президентской программы, вот только стадион в эти планы не входил. Его удалось включить благодаря усилиям команды Дубны и особой поддержке главы округа Максима Тихомирова. За это содействие руководство учреждения, сотрудники и семьи выразили благодарность.

Теперь дети и все желающие смогут заниматься на новом поле со специальным искусственным газоном: первую игру юные спортсмены провели прямо на открытие. Также активные участники устроили мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и многие другие впечатляющие активности.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Нам пришлось в достаточно сжатые сроки провести модернизацию стадиона. Дубненский подрядчик справился, сделали все чуть больше, чем за месяц, и по качеству он на уровне всех стадионов, которые мы построили. Видим, что все получилось, дети довольны — это самое главное», — отметил заместитель главы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

При этом стадион может похвастаться не только современным полем для больших игр. Здесь же разместили площадки для игр в волейбол и баскетбол. Желающие также смогут позаниматься на тренажерах. К лету здесь также развернут зону для кинотеатра под открытым небом. Спортивное ядро планируют развивать и дальше, ведь заниматься сюда смогут прийти все желающие после окончания школьных занятий.

Напомним, школа №1 в Дубне была построена в 1937 году — это одно из самых старейших учреждений наукограда. После капремонта она серьезно преобразилась. Ученики и родители высоко оценили перемены: они остались под большим впечатлением от современной спортивной зоны на территории заведения.