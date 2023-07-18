В Дубне отметят 67-летие основания города

Торжественные мероприятия в честь дня рождения городского округа Дубна пройдут в ближайшую субботу, 22 июля.

Администрация муниципалитета подготовила большую программу, которая будет интересна жителям и гостям наукограда всех возрастов.

Одной из главных площадок станет территория возле торгово-развлекательного центра «Маяк». В программе: анимационные программы, розыгрыши, концерт живой танцевальной музыки.

На площади Космонавтов пройдет интерактивная программа для детей «Поляна сказок». В сквере ветеранов устроят «День здоровья», а в Парке семейного отдыха подготовили концертную программу творческих коллективов Дубны. На Молодежной поляне будет работать полевая кухня, для гостей пройдет благотворительный концерт. Часть мероприятий запланирована на набережной Волги и возле причала.

Закончится праздник фестивалем фейерверков.