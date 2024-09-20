В Дубне отреставрируют все яркие мозаичные панно Нади Леже к ее 120-летию

Реставрацию работ художницы Нади Ходасевич-Леже обновят на площади Космонавтов в Дубне. Задание дали настоящим профессионалам, которые бережно проведут работы над шедеврами художницы.

Работы Нади Леже украшают площадь Космонавтов тематическими яркими мозаиками. Ее четыре творения было решено демонтировать, но лишь для того, чтобы восстановить и привести в свежий вид.

«Как и планировали, к 120-летию художницы Нади Леже, отреставрируем в городе все мозаики ее авторства», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

С этим поможет мастерская Михаила Полякова, которая имеет большой опыт в реставрационных работах. Мастер отметил, что работа крупная, предстоит много этапов. Изначально панно простукают, проверят на трещины, опишут дефекты и только потом начнут подбор новых качественных материалов (смальта, камень, цветное стекло и т.д). На работы может уйти два месяца.

Отметим, что возле портретов космонавтов на площади также проводятся работы по благоустройству. Дубна продолжает улучшаться, сохраняя память о культуре и истории, становясь все более комфортной для жителей.