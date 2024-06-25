В Дубне озеленили проспект Боголюбова по просьбе жителей

Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно проводит встречи, где прислушивается к просьбам населения. И в этот раз он не остался равнодушен к предложениям горожан о преображении проспекта. Недавно соответствующие работы завершили, представив горожанам обновленную и красивую улицу. Жители оказались в восторге: проспект изменился в лучшую сторону, стал более летним и приятным.

«Действительно, получилось красиво. Мне кажется, все эти проекты по озеленению и благоустройству дают понимание жителям, что они не замкнуты в своих квартирах, что очень важно, что у них происходит в подъездах, на придомовой территории, в районе. Появляется чувство прекрасного, ответственность, бережное отношение», — отметила управляющая ТСН «Боголюбова дом 16» Татьяна Капустина.

У жителей еще остались вопросы по территории, в частности их в ходе обсуждения они задали сотрудникам МБУ «ЖКУ». Они попросили чаще уделять внимание кустарникам и деревьям, давать им достаточно воды в это жаркое время. С депутатами инициативные горожане также обсудили ситуацию на дорогах, включая и квартал Боголюбова. Главное, что администрация всегда слышит жителей округа и старается идти на встречу. Многие вопросы берут в работу и в итоге находят решение.