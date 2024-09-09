В Дубне по просьбе жителей запустили дополнительный автобусный рейс от ул. Программистов

Глава Дубны Максим Тихомиров и начальник управления благоустройства транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Воднев оперативно отреагировали на просьбу жителей, столкнувшихся с проблемой при утреннем отправлении в правую часть города на автобусе с остановки у спорткомплекса «Радуга».

Жители двора дома № 15 по ул. Программистов сообщили главе округа о проблеме с преодолением маршрута в начале августа. Тогда прошла продуктивная встреча с населением. Оказалось, что жители трудом могли доехать ранним утром на правую сторону города. Кроме того, им приходилось долго добираться до остановки.

Озвученную проблему оперативно взяли в работу. После переговоров с АО «МОСТРАНСАВТО» в Дубне изменили расписание автобуса №11 «ул. Березняка —ЗЖБИиДК».

«Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», который ранее отправлялся в 06:10, теперь будет осуществляться в 06:04», — рассказал глава Дубны.

Кроме того, от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга» запустили автобусный рейс в 05:05. Теперь жителям будет удобнее успевать с транспорта на электричку до Москвы.

Подробнее о расписании транспорта можно узнать на официальном сайте АО «МОСТРАНСАВТО» либо позвонить виртуальному помощнику по номеру 8 (800) 700-31-13.