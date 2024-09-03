В Дубне почтили память погибших в Беслане

О трагических событиях, произошедших ровно 20 лет назад, знает и помнит вся Россия. Невозможно забыть о детях, чья жизнь оборвалась, едва успев начаться.

В 2004 году группа террористов захватила школу №1 в Беслане. Они совершили нападение во время линейки 1 сентября, в День знаний, когда сотни школьников должны были праздновать начало нового учебного года.

В связи с годовщиной траурной даты и Днем солидарности в борьбе с терроризмом, жители Дубны устроили митинг у здания городской администрации. На него пришли десятки людей, включая детей. И пока одни читали стихи, другие зажигали лампады. Затем все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Глава городского округа заявил, что после трагедии прошло уже 20 лет. Она оборвала жизни 334 человек, включая 186 детей. Также Максим Тихомиров отметил, что в данный момент Дубна считается одним из самых безопасных городов Московской области. Но даже несмотря на это, мы «не имеем права терять бдительность».

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября, начиная с 2005 года. И он напрямую связан с событиями в Беслане. Эта трагедия унесла немало жизней, став одной из самых масштабных по количеству жертв в современной истории России.