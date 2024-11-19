В Дубне появился мраморный подъезд в многоквартирном доме

В девятиэтажном доме образцового содержания № 34 на улице Карла Маркса в округе Дубна преобразили подъезд. Работы здесь провели так, что помещение входа напоминает холл дорого отеля.

Приводить в порядок дом на Карла Маркса начали в 2015 году. Инициатором смелых перемен стала заступившая на должность председатель совета дома, а теперь и руководитель Ассоциации председателей МКД Дубны Раиса Гуляева. В первую очередь она решила изменить облик подъездов, где со временем погнулись перила, стали разрушаться лестница и облицовка стен. В прошлом году дом признали образцовым. Благодаря ремонту, который сделали в этом году, дом стал идеальным.

Теперь подъезд в многоквартирном доме не узнать: стены и пол в мраморной расцветке, потолок украшен молдингами. В холле висят вытянутые зеркала, стоят создающие уют комнатные растения. Проще всего в этом обилии выглядят только почтовый ящик и информационная доска, но они удачно вписались в атмосферу «роскоши».

Кроме того, украсили также двор, где разместили вазоны, скульптуры небольших размеров и фонтан.

Сама Раиса Гуляева собирается попытать удачу в областном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома», куда подала заявку на участие.