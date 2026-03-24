В Дубне помогают школьникам выбрать профессию с помощью экскурсий на предприятия

В Дубне в рамках федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее» за шесть месяцев текущего учебного года организовано более 100 экскурсий для школьников. Как отметили в городском управлении народного образования (ГОРУНО), этот показатель почти в два раза превышает результат за весь прошлый год.

В проекте участвуют два десятка предприятий и организаций, среди которых медицинские и научно-исследовательские учреждения, коммунальные службы, медиацентр, предприятия оборонно-промышленного комплекса. В этом году к списку добавились компании-резиденты особой экономической зоны «Дубна», специализирующиеся на косметических и медицинских препаратах, а также в сфере авиастроения. Сейчас обсуждается сотрудничество с городским отделом МВД и приборным заводом «Тензор».

Начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы в составе ГОРУНО Екатерина Прийменко отметила, что проект включает тесты, профориентационную диагностику, экскурсии и мастер-классы с погружением в профессию. Это позволяет каждому школьнику узнать свои сильные стороны и выбрать дальнейший образовательный маршрут.

На текущей неделе запланировано беспрецедентное число экскурсий — пять. Школьники посетят поликлиники Дубненской больницы с осмотром рентгенолаборатории и знакомством с принципами сестринского дела, стационар Медико-санитарной части №9 ФМБА России, телевизионную студию, а также побывают у разработчиков ракет на ГосМКБ «Радуга».