В Дубне после капитального ремонта открыли Центр дополнительного образования «Дружба»

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в торжественной обстановке перерезал красную ленточку как символ того, что Центр дополнительного образования «Дружба» восстанавливает работу после завершения капитального ремонта.

К главе Дубны присоединились десятки детей, которые присутствовали на мероприятии. Гости не скрывали, что им не терпится заглянуть за ленточку, чтобы посмотреть на преображение центра дополнительного образования «Дружба» после окончания капитального ремонта.

Еще в прошлом году здание выглядело совершенно иначе. В эксплуатацию его сдали более 60 лет назад, поэтому перед специалистами были поставлены масштабные задачи: утепление фасада и обновление инженерных систем. До этого времени в здании не проводили ни капитальный, ни косметический ремонт. В рамках реконструкции была закуплена необходимая техника, в частности, новые компьютеры и 3D-принтер.

«Когда мы встречались с родителями учеников школы № 1, нас попросили обратить внимание и на этот объект. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал проект и работы стартовали. Теперь дети занимаются в отремонтированных светлых, теплых помещениях с новой мебелью. Центр «Дружба» оснастили и технически — в кабинетах стоят современные компьютеры. Все, для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В обновленном Центре уже начались занятия. На его базе функционирует 10 объединений. Почти 400 человек посещают художественные кружки. Больше 180 воспитанников выбрали занятия с техническим наклоном. Кроме того, в Центре проходят занятия по шахматам и изучению английского языка. Все — бесплатно.

«Современное качественное образование — это гарантия успешного будущего наших юных жителей. Думаю, этот день войдет в историю не только нашего учреждения, но и всего города», — отметила директор Центра «Дружба» Антонина Нестерова.

В Центре также есть возможность осваивать мастерство авиамоделирования. Воспитанники успешно справляются с заданиями. Они регулярно участвуют в чемпионате России. Главе Дубны показали модели, которые ребята представляют на соревнованиях.

Не менее высокий интерес юных жителей муниципалитета отмечен к занятиям в объединении «Образовательная робототехника». В рамках подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» ребята собирают тестовые дроны типа «Клевер». Кроме того, они спроектировали и собрали дрон, способный выполнять задачи в зоне СВО. Работу проводили под руководством педагога Сергея Протасова.

В день открытия Глава Дубны побеседовал с педагогами и воспитанниками. Они отметили, что после ремонта в Центре продуманы мельчайшие детали. Например, в кабинетах рисования появились раковины и удобные парты. Педагоги допустили, что со следующего года число воспитанников Центра увеличится.

В весенний период специалисты займутся благоустройством территории, которая прилегает к зданию Центра.