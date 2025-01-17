В Дубне презентовали цифровую химическую лабораторию, подаренную губернатором

Губернатор Подмосковья вручил школьнику цифровую лабораторию по химии на личной встрече накануне Нового года. Девятиклассник самостоятельно обратился с подобной просьбой. Учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова назвала лабораторию настоящим сокровищем. Прибор демонстрируют всем школьникам.

«Это было неожиданно, что на обычного школьника обратят внимание, но мы видим результат — у нас есть лаборатория. Хочу выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за возможность заниматься проектной деятельностью и главе города за то, что он поддерживает молодежные инициативы», — говорит ученик гимназии № 11 Григорий Егоров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Григорий Егоров — лауреат Всероссийского конкурса «Большая перемена». Школьник показывает высокие достижения в учебной деятельности. Девятиклассник неоднократно становился победителем научно-технологических конкурсов. Горожанин познакомился не только с губернатором, но и с главой городского округа Дубна Максимом Тихомировым. В личной беседе подросток признался, что намерен связать свое будущее с химией.

«Химия — это очень интересная наука, особенно исследовательская деятельность, которой я занимаюсь с 3 класса. Я очень вовлечен сам, и чтобы вовлекать в эту деятельность других ребят и заниматься проектной деятельностью, чтобы популяризировать науку я и попросил лабораторию», — пояснил ученик гимназии № 11 Григорий Егоров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Работать с лабораторией достаточно легко. Предварительно необходимо загрузить на компьютер специальное программное обеспечение, которое есть в комплекте. При помощи приложения ребята могут проводить эксперименты и научные опыты. Большой потенциал школьников и появившаяся у них техническая возможность позволят им открывать новые явления.

«Достаточно, например, запустить прибор, датчик в раствор, и мы на компьютере получаем информацию, как изменяются условия среды. Лаборатория позволит участвовать нам в научно-практических конференциях и просто заниматься с ребятами, расширять их кругозор. Возможности настолько разнообразные, что действительно дух захватывает», — отметила учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

В комплект также входят лабораторные кюветы, датчики измерения ph-среды и специальные емкости. Программное обеспечение намерены в скором времени установить на школьные компьютеры, чтобы ребята могли полноценно погрузиться в мир науки.