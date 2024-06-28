В Дубне приступили к покраске памятника МиГ-25

Дубна славится не только научными исследованиями и производством, но и существенным вкладом в авиационные и ракетные технологии. Памятник МиГ-25 служит напоминаем об этом, а также профессионализме создателей. Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, самолет привели в порядок и уже наносят первые слои краски.

Специалисты ДМЗ приступили к преображению Миг-25. Мощный, практически уникальный, он будет радовать глаз жителей и гостей Дубны. Краску для памятника подобрали технологи, сотрудники ремонтно-эксплуатационного цеха и маляры помыли и прогрунтовали самолет, подготовив к преображению. Покраска идет полным ходом.

«МиГ-25 стал первым в мировой истории запущенным в массовое производство истребителем, который смог достичь скорости 3000 км/ч. Особую роль в создании самолета сыграли как раз инженеры и конструкторы ДМЗ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В Дубне самолет Миг-25 установили по инициативе Героя Советского Союза Владимира Кондаурова, администрации Дубны и ДМЗ. Памятник значимый для наукограда и отдельных семей, чьи предки трудились на заводе и помогали развивать стране авиационные технологии.