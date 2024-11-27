В Дубне проходит муниципальный этап конкурса «Воспитатель года»

Педагоги дошкольного образования в Дубне принимают участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Уже известны имена четырех претенденток на победу.

«Дубна всегда славилась высоким уровнем образования. Сегодня наша задача этот уровень не просто сохранить, а приумножить. Регулярно получаю обратную связь от наших жителей, и могу уверенно заявить, мы с этой задачей справляемся», — прокомментировал Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим.

Фото: [ Пресс служба Администрации городского округа Дубна ]

На городском конкурсе профессионального мастерства педагогам приходится часто проявлять творчество. Организаторы мероприятия подготовили самые необычные задания. Дубненские воспитатели превращаются в мультяшных персонажей и выполняют поручения Деда Мороза. Одним словом, делают все, что заинтересовать ребят.

Так, на открытом занятии Дед Мороз поручил специалисту в механике Фиксику Симке сконструировать волшебный автомобиль. Участницы конкурса «Воспитатель года» придумали, каким образом лучше вовлечь в выполнение задания ребят. Каждый участник проявил креативность. В четверку лучших вошли воспитатели из детских садов «Созвездие», «Сказка», «Незабудка» и «Ручеек».

Фото: [ Пресс служба Администрации городского округа Дубна ]

В рамках конкурса педагоги дошкольного образования выполняли много других заданий. В частности, выступили с презентациями и организовывали мастер-класс. Все претенденты на победу продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

Члены жюри считают, что не стоит относиться к конкурсу как к соревнованиям. «Воспитатель года» — это площадка для общения, обмена опытом, самосовершенствования и подтверждения компетентности. Сами педагоги признают, что после конкурса происходит скачок в профессиональном росте.