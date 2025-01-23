В Дубне проведут замену труб на пяти участках сетей

В округе Дубна заменят трубы на пяти участках по ряду адресов. Работы запланированы на 2025 год. Об этом рассказал глава наукограда Максим Тихомиров.

В Дубне продолжат реконструировать трубы, что поможет обеспечить бесперебойную подачу тепла и снизить риски аварийных ситуаций на теплосетях. В прошлом году этот процесс уже активно провели на улице Энтузиастов. Заменили почти два километра крупных труб, провели испытания швов, получили нужные протоколы. Также было установлено более 30 штук муфт. В качестве работ убедились во время морозов.

«Теперь мы готовы двигаться дальше. Первая бригада — уже на месте, вторая и третья выдвигаются, чтобы завершить работы по установке муфт на стыках труб», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Первые в очереди на замену — критические участки труб, расположенные в людных местах. После их закрытия работы перейдут на местность вдоль леса. Попадут под реконструкцию трубы на улице Вернова, Попова, на проспекте Боголюбова. Параллельно с этими работами другие бригады будут трудиться в тепловых камерах над восстановлением кровли центральных тепловых пунктов.