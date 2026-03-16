В Дубне провели открытый областной конкурс хорового пения мальчиков

В наукограде Дубна 15 марта прошел XI Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков и юношей. Несколько сотен участников из Подмосковья и ближайших регионов целый день наполняли органный зал Детской хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» звонкими голосами. Каждый коллектив вложил в выступление максимум мастерства и искренности, заслужив аплодисменты зрителей и высокую оценку жюри, которому было особенно нелегко определить лучшего.

Председатель жюри Алексей Петров признался, что испытывал на конкурсе больше удовольствия, чем ответственности. По его словам, слушать прекрасные детские голоса — настоящее наслаждение. Он отметил, что поющие мальчишки — явление необычное, они яркие, командные, в них чувствуется искренняя тяга к любимому делу, и это не может оставить равнодушным.

Итоги конкурса будут подведены позднее и опубликованы на официальном сайте. Однако первым и самым важным результатом участники и руководители считают обмен опытом. Художественный руководитель хоровой школы «Дубна» Ольга Миронова подчеркнула, что уровень исполнителей в наукограде высокий, и этим можно гордиться. Коллективы приезжают на конкурс, чтобы пообщаться и поделиться наработками.

В этот день в органном зале звучали произведения великих русских композиторов — Свиридова, Шостаковича, Глинки, Чеснокова. Красивая и сложная музыка стала настоящим подарком для участников и зрителей. Конкурс организаторы посвятили Году единства народов России и 70-летнему юбилею Дубны.