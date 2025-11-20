В Дубне решают проблему бездомных животных с помощью муниципальной поддержки

Полгода назад администрация в Дубне передала приюту «Кот Леопольд» муниципальное помещение, которое стало полноценным реабилитационным центром для бездомных котов и кошек. За это короткое время волонтерам удалось спасти и обработать более пятидесяти животных, создав эффективную систему помощи.

Волонтер приюта Татьяна Кондаурова рассказала, что было организовано две зоны – чистая и карантин. Везде построили специальные вольеры для животных.

«Карантин нужен для того, чтобы животное при поступлении обрабатывали, стерилизовали, кастрировали, лечили, если оно больное. Мы смотрим: если кошка социализирована, ласковая, готовая поехать домой, ее перемещаем в чистую комнату», — отметила Кондаурова.

После стерилизации и кастрации диких кошек возвращают на обжитые дворовые территории, что предотвращает бесконтрольное размножение и снижает риски передачи заболеваний.

Параллельно приют реализует программу бесплатной кастрации домашних животных для малообеспеченных граждан — это важное направление для сокращения количества будущих бездомных котят.

Глава округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил местных волонтеров за труд, а также подчеркнул, что их работа в зимнее время становится еще более актуальной. Причем помощь неравнодушных распространяется и за пределы округа.

«Мы со стороны городской администрации стараемся поддерживать такие инициативы. Знаю, что волонтерам помогают и руководители городских предприятий. Это задача, которую надо решать всем вместе, — подчеркивает Максим Тихомиров.

Уникальность дубненского опыта заключается в создании рабочей модели сотрудничества муниципалитета с волонтерским движением. Передача помещения решила ключевую проблему — наличие специализированного пространства с карантинной и чистой зонами, что повысило эффективность работы в разы.