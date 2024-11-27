В Дубне школе для детей с ОВЗ «Возможность» подарили спортивное оборудование

Учащимся образовательного учреждения «Возможность» в городе Дубна подарили новое современное спортивное оборудование, преимущества которого они смогли оценить после завершения школьных каникул.

Подарок сделал депутат городского Совета депутатов в рамках поддержки спортивного направления образования. Новое оборудование обогатило материально-техническую базу учебного заведения. В школу доставили универсальную скамью для пресса, велотренажеры, тренажер для гиперэкстензии, бодибары, координационные лестницы, медболы и амортизаторы. Оборудование позволит проводить занятия по физической культуре более разнообразно, что также способствует укреплению здоровья ребят. На базе школы «Возможность» также функционирует спортивный клуб «Искра». Новое оборудование повысит эффективность тренировок его воспитанников — детей и подростков.

Зал лечебной физкультуры (ЛФК) в школе «Возможность» превратился в маленький тренажерный зал. Оборудование также спровоцирует интерес ребят на самостоятельные занятия спортом, что способствует пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения. Таким образом, школа «Возможность» внесет особый вклад в формирование активной молодежи города.