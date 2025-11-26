В Дубне создают уникальную методику реабилитации ветеранов через практическую стрельбу

В подмосковной Дубне ведется разработка уникальной программы реабилитации для ветеранов специальной военной операции, которая реализуется в рамках проекта «Стальной характер», основанного на практической стрельбе. Эта инициатива позволяет участникам боевых действий, включая тех, кто получил серьезные ранения, не только возвращаться к активной жизни, но и достигать успехов в спортивных состязаниях, заниматься наставничеством и помогать в адаптации сослуживцам.