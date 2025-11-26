В Дубне создают уникальную методику реабилитации ветеранов через практическую стрельбу
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Дубна]
В подмосковной Дубне ведется разработка уникальной программы реабилитации для ветеранов специальной военной операции, которая реализуется в рамках проекта «Стальной характер», основанного на практической стрельбе. Эта инициатива позволяет участникам боевых действий, включая тех, кто получил серьезные ранения, не только возвращаться к активной жизни, но и достигать успехов в спортивных состязаниях, заниматься наставничеством и помогать в адаптации сослуживцам.
Как сообщил председатель Совета ветеранов СВО Федерации практической стрельбы России Андрей Киселев, являющийся одним из разработчиков методики, в основе программы лежат адаптированные упражнения.
«Мы разработали на базе стандартных скоростных упражнений такие, что можно стрелять, сидя в коляске, на стуле, одной рукой. Спортсмен может выполнять эти упражнения наравне с абсолютно здоровыми ребятами», — подчеркивает он.
Уже зафиксированы первые положительные результаты проекта, эффективность которых отмечают медицинские специалисты. Проект получил поддержку на муниципальном уровне. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров выразил готовность оказать содействие в создании команды ветеранов на базе местного клуба практической стрельбы.
«Договорились, что вместе будем помогать нашим ветеранам адаптироваться к жизни», — сообщил Максим Тихомиров.
В ходе обсуждения рассматривались вопросы развития клуба и реализации авторской программы обучения «Стальной характер», которая предназначена в том числе для бойцов с тяжелыми ранениями.