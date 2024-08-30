В Дубне спасли лису, которая застряла в шлюзе Иваньковского водохранилища

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили лису, которая застряла в шлюзе Иваньковского водохранилища. Инцидент произошел сегодня в Дубне.

Спасателей вызвали местные работники. По их словам, после возвращения на работу с обеда они обнаружили лису, которая запуталась в цепях подъемного механизма.

Спасатели оперативно прибыли на место. Один из них проверил, нет ли у животного травм, после чего зафиксировал его. В это время остальные распутали цепи. Таким образом, лиса была освобождена.

Чтобы отнести животное на улицу воспользовались резиновым сапогом: лису поместили в него, аккуратно вынесли и выпустили на волю.