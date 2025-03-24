В Дубне у мемориала «Братские могилы» прошел первый общегородской субботник

В городском округе Дубна состоялся первый в нынешнем сезоне общегородской субботник.

Горожане присоединились к уборке территории вблизи мемориала «Братские могилы». Важные работы начали проводить у памятного места еще зимой. Тогда сотрудники коммунальных служб убрали сухостой и поврежденные короедом деревья. В солнечный мартовский день неравнодушные горожане внести свой вклад в сохранение соснового леса и приобщились к общегородскому субботнику.

«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Спасибо большое за такой отклик!» — поблагодарил участников глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

В субботнике традиционно приняли участие жители разных возрастов, в том числе ветераны города и учащиеся.

«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, надо держать его в порядке», — отметил студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех «Дубна» Дмитрий Смирнов.

Озеленители города благодарны за поддержку горожан в уборке территорий. В Дубне находится более 12 тыс. кв. м лесных массивов. Задача горожан — сохранять их и беречь окружающую среду.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Очень много молодежи, это очень приятно, мы ветераны рядом, не отстаем от них. То, что лес здесь будет чистый, важно, это как раз подготовка к 80-летию Победы», — говорит председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

В день субботника в помощь жителям отправили тракторы и дробилку. Дубненцы дружно начали работу, а закончить ее помогла техника. Мероприятие завершилось чаепитием в дружественной атмосфере. В городской администрации отметили, что прошедший субботник у мемориала — не последний в данном сезоне. В конце апреля здесь состоится акция по посадке деревьев.