В Дубне уже весной начнутся работы по благоустройству дворов

В городском округе Дубна уже к концу весеннего сезона стартуют работы по благоустройству дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что конкретные решения о том, какие работы будут проводиться, принимаются вместе с жителями. Так, во дворе домов 29 и 31 на улице Карла Маркса, где проживают суммарно свыше тысячи человек, планируется заменить асфальт до входов в подъезды, установить парковые диваны со спинками, урны, современные фонари, новую детскую площадку и тренажеры для воркаута. Также в рамках встречи с жителями было решено привести в порядок зеленые насаждения, то есть убрать опасные деревья, подравнять разросшиеся кусты.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Жители благодарны команде администрации Дубны за встречи в таком формате, по их мнению, в ходе таких мероприятий получается конструктивный диалог, а также удобно получать ответы на вопросы сразу и из первых уст.

По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, также взяты в работу и текущие задачи, позже будут исполнены наказы жителей.