В Дубне в августе обновят 4,5 тысячи кв. м асфальтовых пешеходных дорожек

«4,5 тысячи квадратных метров асфальтовых пешеходных дорожек планируется обновить в Дубне в ближайшие дни», — отметил Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета обратил внимание на то, что план работ составляли с учетом обращений жителей округа. Также обращали внимание на участки, которые пришли в негодность. Часть согласованных работ уже выполнена. Темпы высокие.

«Закончены работы на улице Энтузиастов, заменили почти километр тротуаров. В первую очередь в планы ремонта попали наиболее поврежденные участки и те, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей. Одна из дорожек была уложена плиткой, что делало ее очень скользкой зимой. А в дождь на поверхности скапливалась вода и образовывались лужи. На улице Балдина, где постоянно ходят в направлении ЛВЭ ОИЯИ ее сотрудники, также обновлен тротуар», — отметил Глава муниципалитета.

Ремонт участка пешеходной дорожки на улице Центральной завершен. В ближайшие дни работы на улицах Промышленной и Приборостроителей также будут завершены. На объектах уже проделала подготовительная работа, позволяющая укладывать асфальт. Специалисты называют этап работы — укладыванием «подушки»: на дорогу выкладывают битум и устанавливают бордюрный камень.

Погодные условия благоприятно влияют на выполнение работ. Сбоев в графике нет. Глава муниципалитета контролирует ход работ и при необходимости дает различные поручения подрядчику, например, благоустроить территорию после окончания работ.