В Дубне в день города более тысячи жителей посетили городок здоровья: проверили здоровье и получили призы

Жителям городского округа Дубна открыли возможность не только пройти многих специалистов за один день, но и получить бонусы за заботу о себе. Более тысячи человек воспользовались шансом, посетив городок здоровья.

Дубна начала отмечать праздник полезно, развернув на Большой Волге и в Левобережье городок здоровья. Консультации и обследования проводили врачи Дубненской городской больницы, ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, Клиники Медэксперт и эстетической стоматологии доктора Коротчика, а также патронажной службы «Забота по соседству».

Онкосрининг, УЗИ, изучение родинок, проверка зрения, стоматологические осмотры, скрининг сердца на кардиовизоре, ультразвуковая денситометрия костей, измерение уровня глюкозы, флюорография, диспансеризация, маммография, интеллектуальная цифровая дерматоскопия и многое другое было доступно для посетителей городка.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Помимо обследования и консультации, жителям провели мастер-классы. На них участникам напомнили про правила гигиены и оказание первой помощи, а также показали, как нужно делать сердечно-легочную реанимацию. Слушатели теперь знают, как помочь человеку в экстренной ситуации при потере крови, обострениях болезней и так далее. В секции «Дубна без наркотиков!» рассказали о вреде пагубной зависимости, специалисты дали рекомендации по отказу от вредных привычек. Для детей провели уроки по массажу и подарили фруктово-овощные наборы.

«На локациях, организованных ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России более 150 посетителей смогли сегодня пройти диспансеризацию. С помощью цифрового медицинского оборудования проводились флюорография, маммография, УЗИ вен и сосудов. 119 человек получили консультацию кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга. Также для всех желающих был организован врачебный прием стоматолога и гинеколога. 112 человек посетили врача-дерматолога и прошли исследования кожи с помощью системы интеллектуальной цифровой дерматоскопии», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Состоялась в рамках полезного мероприятия акция «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», где тонус и заряд бодрости получили в ходе увлекательных упражнений на свежем воздухе. Инструктор по лечебной физкультуре организовал спортивную программу. Не обошлось и без полезных угощений: посетителей «Школы здорового питания» накормили морковным пирогом, кислородными коктейлями и фруктами. В палатке «Забота о теле» желающим сделали аппаратный массаж рук и ног.

Приятный бонус можно было получить на «Лотерее здоровья», которую организовала Дубненская горбольница. Спортивный инвентарь выиграли все участники, а самые удачливые смогли забрать домой самокаты и велосипеды.

Отметим, что был развернут и второй городок здоровья, организованный ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, ГБУЗ МО "Дубненская больница" и патронажная служба "Забота по соседству" для удобства жителей.

Самых активных посетителей наградили поездкой на теплоходе, где провели интересные конкурсы и викторины, а также вручили подарки.