В Дубне в сквере имени Журавлева завершены основные работы по благоустройству

В настоящее время в сквере имени Журавлева обустроили тротуарную сеть и оборудовали детскую площадку, а также установили парковые диваны, теннисные столы и столбы освещения. Однако по содержанию сквера у Главы возник ряд вопросов. Он обсудил с подрядчиком дальнейшие этапы работы и указал на некоторые недоработки.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Дубна ]

«Во-первых, обсудил с подрядчиком уборку строительного мусора. Поставил задачу вывезти все в ближайшее время. Акцент — на вход в детский сад. Так как основные работы завершены, эти материалы уже не понадобятся. Сейчас здесь не должно ничего мешать безопасному проходу в образовательное учреждение. Следующий вопрос — уборка тротуаров от снега и наледи. Подрядчик эту работу не выполнял, в этом убедился самостоятельно. Уже решаем», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

По итогу встречи было решено, что подрядчик наведет порядок в сквере. После этого специалисты перейдут к следующему этапу работ — сборке навеса с качелями и обустройству фонтана. Предполагается, что весной фонтан уже будет функционировать.