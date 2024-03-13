В Дубне ведется контроль за проходом паводковых вод
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Активное таяние льда и снега может привести к подтоплениям. Для того, чтобы это избежать руководство городского округа и коммунальщики следят за ситуацией в круглосуточном режиме.
Сейчас на плотине ВРГС открыты 4 щита. Вода сильным потоком уходит из Иваньковского водохранилища прямиком в Волгу. Скорость потока воды оценивается в 635 кубометров в час. Специалисты ведут постоянный учет отметок верхнего и нижнего бьефа.
Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что опасность подтопления все еще сохраняется. Ситуация стабильная на сегодняшний день, но требует постоянного контроля.
«Как только начнется ледоход, будут предприняты усилия по расчистке Северной и Южной канавы для беспрепятственного прохождения грунтовых вод», - добавил Максим Тихомиров.