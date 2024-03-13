В Дубне ведется контроль за проходом паводковых вод

Активное таяние льда и снега может привести к подтоплениям. Для того, чтобы это избежать руководство городского округа и коммунальщики следят за ситуацией в круглосуточном режиме.

Сейчас на плотине ВРГС открыты 4 щита. Вода сильным потоком уходит из Иваньковского водохранилища прямиком в Волгу. Скорость потока воды оценивается в 635 кубометров в час. Специалисты ведут постоянный учет отметок верхнего и нижнего бьефа.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что опасность подтопления все еще сохраняется. Ситуация стабильная на сегодняшний день, но требует постоянного контроля.